Nisource Aktie 686996 / US65473P1057
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05.08.2026 16:02:26
S&P 500-Wert Nisource-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nisource-Investment von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Nisource-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Nisource-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Nisource-Papier bei 26.51 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Nisource-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 37.722 Nisource-Anteilen. Die gehaltenen Nisource-Anteile wären am 04.08.2026 1’679.74 USD wert, da der Schlussstand 44.53 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +67.97 Prozent.
Der Börsenwert von Nisource belief sich jüngst auf 21.35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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