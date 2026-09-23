S&P 500-Wert Nisource-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nisource von vor einem Jahr gekostet

Vor 1 Jahr wurde das Nisource-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 41.57 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die Nisource-Aktie investierten, hätten nun 240.558 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 9’593.46 USD, da sich der Wert eines Nisource-Papiers am 22.09.2026 auf 39.88 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 4.07 Prozent.

Insgesamt war Nisource zuletzt 19.38 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch