S&P 500-Wert Nisource-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nisource von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde das Nisource-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Nisource-Anteile an diesem Tag 24.56 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 40.717 Nisource-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 06.10.2026 auf 40.67 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’655.94 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 65.59 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Nisource eine Marktkapitalisierung von 18.90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch