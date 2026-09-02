S&P 500-Wert Nisource-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nisource von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Nisource-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Nisource-Anteile bei 26.56 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 376.506 Nisource-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 15’421.69 USD, da sich der Wert eines Nisource-Papiers am 01.09.2026 auf 40.96 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 54.22 Prozent erhöht.

Am Markt war Nisource jüngst 19.67 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch