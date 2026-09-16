Nisource Aktie 686996 / US65473P1057
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16.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Nisource-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nisource von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Nisource eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Nisource-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 24.12 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 41.459 Nisource-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’682.84 USD, da sich der Wert eines Nisource-Anteils am 15.09.2026 auf 40.59 USD belief. Damit wäre die Investition um 68.28 Prozent gestiegen.
Der Nisource-Wert an der Börse wurde auf 19.67 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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