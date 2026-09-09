S&P 500-Wert Nisource-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nisource-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Die Nisource-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 25.04 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3.994 Nisource-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 167.33 USD, da sich der Wert eines Nisource-Anteils am 08.09.2026 auf 41.90 USD belief. Mit einer Performance von +67.33 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Nisource einen Börsenwert von 19.86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch