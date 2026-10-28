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|Nisource-Anlage unter der Lupe
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28.10.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Nisource-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nisource von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Nisource-Investment gewesen.
Nisource-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 25.15 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nisource-Aktie investiert, befänden sich nun 39.761 Nisource-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’733.60 USD, da sich der Wert einer Nisource-Aktie am 27.10.2026 auf 43.60 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 73.36 Prozent.
Nisource markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 20.94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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