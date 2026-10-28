S&P 500-Wert Nisource-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nisource von vor 3 Jahren abgeworfen

Nisource-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 25.15 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nisource-Aktie investiert, befänden sich nun 39.761 Nisource-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’733.60 USD, da sich der Wert einer Nisource-Aktie am 27.10.2026 auf 43.60 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 73.36 Prozent.

Nisource markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 20.94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch