S&P 500-Wert NextEra Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NextEra Energy-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Die NextEra Energy-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der NextEra Energy-Aktie betrug an diesem Tag 67.47 USD. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die NextEra Energy-Aktie investiert hat, hat nun 148.214 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11’207.94 USD, da sich der Wert einer NextEra Energy-Aktie am 24.09.2026 auf 75.62 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 11’207.94 USD entspricht einer Performance von +12.08 Prozent.

Jüngst verzeichnete NextEra Energy eine Marktkapitalisierung von 160.86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch