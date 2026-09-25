NextEra Energy Aktie 11363205 / US65339F1012
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25.09.2026 16:02:27
S&P 500-Wert NextEra Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NextEra Energy-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in NextEra Energy-Aktien verdienen können.
Die NextEra Energy-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der NextEra Energy-Aktie betrug an diesem Tag 67.47 USD. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die NextEra Energy-Aktie investiert hat, hat nun 148.214 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11’207.94 USD, da sich der Wert einer NextEra Energy-Aktie am 24.09.2026 auf 75.62 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 11’207.94 USD entspricht einer Performance von +12.08 Prozent.
Jüngst verzeichnete NextEra Energy eine Marktkapitalisierung von 160.86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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