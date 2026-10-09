NextEra Energy Aktie 11363205 / US65339F1012
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09.10.2026 16:02:34
S&P 500-Wert NextEra Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NextEra Energy-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen NextEra Energy-Investment gewesen.
Das NextEra Energy-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die NextEra Energy-Anteile bei 30.44 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 32.857 NextEra Energy-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.10.2026 gerechnet (77.37 USD), wäre das Investment nun 2’542.14 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 154.21 Prozent angewachsen.
NextEra Energy erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 160.32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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