NextEra Energy Aktie 11363205 / US65339F1012
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11.09.2026 16:02:24
S&P 500-Wert NextEra Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NextEra Energy-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in NextEra Energy-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden NextEra Energy-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die NextEra Energy-Aktie 30.22 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3.310 NextEra Energy-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen NextEra Energy-Anteile wären am 10.09.2026 272.84 USD wert, da der Schlussstand 82.44 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 172.84 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für NextEra Energy eine Börsenbewertung in Höhe von 172.45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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