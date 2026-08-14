NextEra Energy Aktie 11363205 / US65339F1012
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14.08.2026 16:02:23
S&P 500-Wert NextEra Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NextEra Energy von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die NextEra Energy-Aktie Investoren gebracht.
Am 14.08.2016 wurde die NextEra Energy-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das NextEra Energy-Papier 31.70 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 315.482 NextEra Energy-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.08.2026 auf 86.01 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27’134.63 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 171.35 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von NextEra Energy belief sich jüngst auf 179.48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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