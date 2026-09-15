News b Aktie 21211854 / US65249B2088
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15.09.2026 16:02:20
S&P 500-Wert News B-Aktie: So viel Gewinn hätte eine News B-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen News B-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades News B-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das News B-Papier an diesem Tag 21.57 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 463.607 News B-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 33.86 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15’697.73 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 56.98 Prozent.
Der Börsenwert von News B belief sich jüngst auf 17.73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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