News b Aktie 21211854 / US65249B2088
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01.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert News B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein News B-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen News B-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Das News B-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das News B-Papier bei 33.87 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.952 News B-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen News B-Anteile wären am 31.08.2026 101.59 USD wert, da der Schlussstand 34.41 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 1.59 Prozent.
Jüngst verzeichnete News B eine Marktkapitalisierung von 18.86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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