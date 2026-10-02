News Aktie 21211852 / US65249B1098
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02.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert News-Aktie: So viel hätte eine Investition in News von vor 5 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die News-Aktie gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurde die News-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 23.71 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 421.763 News-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 01.10.2026 12’079.29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 28.64 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 20.79 Prozent angewachsen.
News markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 15.51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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