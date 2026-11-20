News-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 21.28 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die News-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.699 News-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 118.94 USD, da sich der Wert eines News-Anteils am 19.11.2026 auf 25.31 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 18.94 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete News eine Marktkapitalisierung von 14.03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch