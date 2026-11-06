S&P 500-Wert News-Aktie: So viel hätte eine Investition in News von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde die News-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die News-Aktie letztlich bei 11.89 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 84.104 News-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’227.08 USD, da sich der Wert einer News-Aktie am 05.11.2026 auf 26.48 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 122.71 Prozent gleich.

Am Markt war News jüngst 16.47 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch