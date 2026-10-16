News Aktie 21211852 / US65249B1098
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16.10.2026 16:02:23
S&P 500-Wert News-Aktie: So viel Gewinn hätte ein News-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in News gewesen.
News-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die News-Aktie an diesem Tag bei 25.91 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 38.595 News-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 15.10.2026 1’166.35 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 30.22 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 16.63 Prozent erhöht.
News war somit zuletzt am Markt 16.01 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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