S&P 500-Wert News-Aktie: So viel Gewinn hätte ein News-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurden News-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 20.89 USD. Bei einem Investment von 100 USD in News-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.787 News-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 31.19 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 149.31 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 49.31 Prozent zugenommen.

News war somit zuletzt am Markt 16.75 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch