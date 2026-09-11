S&P 500-Wert News-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in News von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurden News-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 13.36 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 748.503 News-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 21’991.02 USD, da sich der Wert eines News-Anteils am 10.09.2026 auf 29.38 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 119.91 Prozent.

Der Börsenwert von News belief sich jüngst auf 16.02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch