S&P 500-Wert News-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in News von vor 10 Jahren eingebracht

Am 14.08.2016 wurde das News-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 13.51 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die News-Aktie investiert, befänden sich nun 74.019 News-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’142.12 USD, da sich der Wert eines News-Anteils am 13.08.2026 auf 28.94 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 114.21 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für News eine Börsenbewertung in Höhe von 15.56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch