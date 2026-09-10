S&P 500-Wert Newmont-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Newmont-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Newmont-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 39.30 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Newmont-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 25.445 Newmont-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.09.2026 gerechnet (128.71 USD), wäre das Investment nun 3’275.06 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 227.51 Prozent vermehrt.

Newmont wurde am Markt mit 133.61 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch