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Newmont Corporation Aktie 956952 / US6516391066

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Newmont-Investment im Blick 17.09.2026 16:02:20

S&P 500-Wert Newmont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Newmont-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Newmont-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Newmont Corporation
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Das Newmont-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 78.69 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 127.081 Newmont-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15’473.38 USD, da sich der Wert eines Newmont-Papiers am 16.09.2026 auf 121.76 USD belief. Mit einer Performance von +54.73 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Newmont wurde am Markt mit 130.93 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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