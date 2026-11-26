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26.11.2026 16:02:17
S&P 500-Wert Newmont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Newmont von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Newmont-Aktien gewesen.
Am 26.11.2021 wurde die Newmont-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Newmont-Aktie bei 55.94 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.788 Newmont-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Newmont-Papiers auf 101.44 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 181.34 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 81.34 Prozent vermehrt.
Newmont erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 103.69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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