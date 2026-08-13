Nasdaq Aktie 1251097 / US6311031081
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13.08.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Nasdaq-Aktie: Wäre ein Investment in Nasdaq vor einem Jahr inzwischen lukrativ?
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nasdaq-Aktie gebracht.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Nasdaq-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Nasdaq-Anteile an diesem Tag bei 95.57 USD. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die Nasdaq-Aktie investiert hat, hat nun 104.635 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.08.2026 auf 95.66 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’009.42 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 0.09 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Nasdaq betrug jüngst 53.19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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