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Rentabler Nasdaq-Einstieg? 15.10.2026 16:02:25

S&P 500-Wert Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nasdaq von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Nasdaq-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Nasdaq
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Nasdaq-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 49.37 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nasdaq-Aktie investiert, befänden sich nun 202.552 Nasdaq-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 14.10.2026 auf 91.96 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18’626.70 USD wert. Die Steigerung von 10’000 USD zu 18’626.70 USD entspricht einer Performance von +86.27 Prozent.

Jüngst verzeichnete Nasdaq eine Marktkapitalisierung von 52.32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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