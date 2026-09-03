S&P 500-Wert Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nasdaq-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 03.09.2016 wurden Nasdaq-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Nasdaq-Papier letztlich bei 23.89 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nasdaq-Aktie investiert, befänden sich nun 418.585 Nasdaq-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 02.09.2026 40’066.97 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 95.72 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 300.67 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Nasdaq eine Marktkapitalisierung von 54.61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch