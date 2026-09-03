Nasdaq Aktie 1251097 / US6311031081
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Nasdaq-Performance im Blick
|
03.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nasdaq-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Nasdaq-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Am 03.09.2016 wurden Nasdaq-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Nasdaq-Papier letztlich bei 23.89 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nasdaq-Aktie investiert, befänden sich nun 418.585 Nasdaq-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 02.09.2026 40’066.97 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 95.72 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 300.67 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Nasdaq eine Marktkapitalisierung von 54.61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Nasdaq Inc
Analysen zu Nasdaq Inc
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI unentschlossen -- DAX fester -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt findet am Donnerstag keine klare Richtung. Der deutsche Leitindex präsentiert sich mit Gewinnen. Die US-Aktienmärkte legen am Donnerstag ebenfalls zu. An den Märkten in Asien ging es in unterschiedliche Richtungen.