S&P 500-Wert Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nasdaq von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Nasdaq-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 85.56 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 116.877 Nasdaq-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 12’821.41 USD, da sich der Wert eines Nasdaq-Anteils am 04.11.2026 auf 109.70 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 28.21 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Nasdaq eine Marktkapitalisierung von 59.26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch