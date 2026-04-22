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MSCI-Top-Dividende 22.04.2026 16:36:22

S&P 500-Wert MSCI-Aktie: Über diese Dividende können sich MSCI-Aktionäre freuen

S&P 500-Wert MSCI-Aktie: Über diese Dividende können sich MSCI-Aktionäre freuen

Es wurde beschlossen, Anteilseignern eine Dividende auszuschütten.

MSCI
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Im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Wert MSCI am 21.04.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 7.20 USD je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 12.50 Prozent. Die gesamte Dividendenausschüttung von MSCI beläuft sich auf 556.52 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vorjahresvergleich um 9.31 Prozent an.

MSCI-Stockdividendenrendite

Letztlich notierte die MSCI-Aktie am Tag der Hauptversammlung via New York bei 597.39 USD. Das MSCI-Wertpapier verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 1.25 Prozent. Damit zog die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr an, als sie noch 1.07 Prozent betrug.

Tatsächliche Rendite vs. Kursentwicklung

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Kurs von MSCI via New York 26.63 Prozent verteuert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 27.67 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel MSCI

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 8.26 USD. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 1.38 Prozent anziehen.

Hauptdaten der MSCI-Aktie

Die Dividenden-Aktie MSCI gehört dem S&P 500 an und ist an der Börse aktuell 41.392 Mrd. USD wert. Das MSCI-KGV beläuft sich aktuell auf 36.57. Der Umsatz von MSCI betrug in 2025 3.134 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 15.69 USD.

Redaktion finanzen.ch


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