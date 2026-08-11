S&P 500-Wert MSCI-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in MSCI von vor 5 Jahren bedeutet

Vor 5 Jahren wurde das MSCI-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren MSCI-Anteile an diesem Tag 624.94 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die MSCI-Aktie investiert, befänden sich nun 0.160 MSCI-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des MSCI-Papiers auf 563.08 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 90.10 USD wert. Damit wäre die Investition um 9.90 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von MSCI belief sich zuletzt auf 40.96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch