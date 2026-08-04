S&P 500-Wert MSCI-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MSCI von vor 3 Jahren verdient

Am 04.08.2023 wurde die MSCI-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das MSCI-Papier an diesem Tag bei 542.26 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 18.441 MSCI-Aktien im Depot. Die gehaltenen MSCI-Anteile wären am 03.08.2026 10’593.26 USD wert, da der Schlussstand 574.43 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 5.93 Prozent.

Zuletzt verbuchte MSCI einen Börsenwert von 41.66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch