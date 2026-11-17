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17.11.2026 16:02:19
S&P 500-Wert MSCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MSCI von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in MSCI eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurde das MSCI-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das MSCI-Papier an diesem Tag 557.93 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die MSCI-Aktie investiert, befänden sich nun 17.923 MSCI-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des MSCI-Papiers auf 664.49 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’909.92 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19.10 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von MSCI belief sich zuletzt auf 47.02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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