MSCI Aktie 3518624 / US55354G1004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühe Investition
|
15.09.2026 16:02:20
S&P 500-Wert MSCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MSCI von vor 10 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in MSCI eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem MSCI-Papier statt. Zum Handelsende stand das MSCI-Papier an diesem Tag bei 85.86 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10’000 USD in die MSCI-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 116.469 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.09.2026 gerechnet (553.65 USD), wäre das Investment nun 64’482.88 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 544.83 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete MSCI eine Marktkapitalisierung von 40.40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu MSCI
|
16:02
|S&P 500-Wert MSCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MSCI von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
12.09.26
|ETF-Auflösungen im Überblick: Was die Statistik tatsächlich zeigt (finanzen.ch)
|
08.09.26
|S&P 500-Titel MSCI-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in MSCI von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
01.09.26
|S&P 500-Papier MSCI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MSCI-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
25.08.26
|S&P 500-Papier MSCI-Aktie: Wäre eine Anlage in MSCI vor einem Jahr inzwischen lukrativ? (finanzen.ch)
|
18.08.26
|S&P 500-Titel MSCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MSCI von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
11.08.26
|S&P 500-Wert MSCI-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in MSCI von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
04.08.26
|S&P 500-Wert MSCI-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MSCI von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
Analysen zu MSCI
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und KI-Bedenken belasten: Dow schwächer -- SMI gibt nach -- DAX leichter -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt steckt im Dienstagshandel Verluste ein, während der deutsche Leitindex ebenfalls nachgibt. An der Wall Street halten sich die Anleger zurück. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.