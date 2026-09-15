S&P 500-Wert MSCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MSCI von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem MSCI-Papier statt. Zum Handelsende stand das MSCI-Papier an diesem Tag bei 85.86 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10’000 USD in die MSCI-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 116.469 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.09.2026 gerechnet (553.65 USD), wäre das Investment nun 64’482.88 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 544.83 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete MSCI eine Marktkapitalisierung von 40.40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch