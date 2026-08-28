Motorola Solutions Aktie 12117355 / US6200763075
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|Lukrativer Motorola Solutions-Einstieg?
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28.08.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Motorola Solutions-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Motorola Solutions von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen Motorola Solutions-Einstiegs gewesen.
Vor 1 Jahr wurde die Motorola Solutions-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Motorola Solutions-Papier bei 470.10 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Motorola Solutions-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.127 Motorola Solutions-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 27.08.2026 auf 486.54 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’034.97 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 3.50 Prozent vermehrt.
Motorola Solutions wurde jüngst mit einem Börsenwert von 80.63 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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