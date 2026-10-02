S&P 500-Wert Motorola Solutions-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Motorola Solutions von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Motorola Solutions-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Motorola Solutions-Aktie an diesem Tag 272.92 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 0.366 Motorola Solutions-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 01.10.2026 164.16 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 448.03 USD belief. Damit wäre die Investition um 64.16 Prozent gestiegen.

Motorola Solutions markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 73.93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch