S&P 500-Wert Motorola Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Motorola Solutions von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das Motorola Solutions-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Motorola Solutions-Anteile letztlich bei 236.76 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4.224 Motorola Solutions-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 08.10.2026 1’888.49 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 447.12 USD belief. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’888.49 USD entspricht einer Performance von +88.85 Prozent.

Motorola Solutions erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 74.00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch