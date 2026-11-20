Am 20.11.2025 wurde das Motorola Solutions-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Motorola Solutions-Papiers betrug an diesem Tag 367.04 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2.724 Motorola Solutions-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 19.11.2026 1’421.97 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 521.92 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 42.20 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Motorola Solutions belief sich zuletzt auf 86.66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch