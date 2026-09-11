Motorola Solutions Aktie 12117355 / US6200763075
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11.09.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Motorola Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Motorola Solutions von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Motorola Solutions-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Motorola Solutions-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 242.68 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Motorola Solutions-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.412 Motorola Solutions-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 10.09.2026 auf 463.88 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 191.15 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 191.15 USD entspricht einer Performance von +91.15 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Motorola Solutions bezifferte sich zuletzt auf 76.13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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