S&P 500-Wert Motorola Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Motorola Solutions von vor 10 Jahren eingebracht

Motorola Solutions-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Motorola Solutions-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 73.58 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 135.906 Motorola Solutions-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Motorola Solutions-Aktie auf 456.39 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 62’026.37 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +520.26 Prozent.

Der Börsenwert von Motorola Solutions belief sich zuletzt auf 74.94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch