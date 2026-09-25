Motorola Solutions Aktie 12117355 / US6200763075
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25.09.2026 16:02:27
S&P 500-Wert Motorola Solutions-Aktie: Hätte sich eine Investition in Motorola Solutions von vor einem Jahr gelohnt?
Vor Jahren in Motorola Solutions-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 1 Jahr wurde das Motorola Solutions-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 455.73 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Motorola Solutions-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 21.943 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.09.2026 gerechnet (454.91 USD), wäre das Investment nun 9’982.01 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -0.18 Prozent.
Der Motorola Solutions-Wert an der Börse wurde auf 76.29 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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