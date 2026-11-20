Am 20.11.2023 wurden Morgan Stanley-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 79.70 USD. Bei einem Morgan Stanley-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.255 Morgan Stanley-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 219.55 USD, da sich der Wert einer Morgan Stanley-Aktie am 19.11.2026 auf 174.98 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 119.55 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Morgan Stanley eine Marktkapitalisierung von 282.97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch