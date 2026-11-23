Vor 3 Jahren wurde das Moodys-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Moodys-Anteile bei 364.55 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Moodys-Aktie investiert, befänden sich nun 0.274 Moodys-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.11.2026 gerechnet (466.83 USD), wäre die Investition nun 128.06 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 28.06 Prozent.

Moodys wurde jüngst mit einem Börsenwert von 79.93 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch