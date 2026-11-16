S&P 500-Wert Moodys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Moodys-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Moodys-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 479.48 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 20.856 Moodys-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Moodys-Anteile wären am 13.11.2026 10’598.98 USD wert, da der Schlussstand 508.20 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5.99 Prozent erhöht.

Am Markt war Moodys jüngst 87.49 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch