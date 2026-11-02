S&P 500-Wert Moodys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Moodys von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das Moodys-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Moodys-Aktie an diesem Tag bei 390.70 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Moodys-Aktie investierten, hätten nun 0.256 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 126.42 USD, da sich der Wert eines Moodys-Papiers am 30.10.2026 auf 493.91 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 26.42 Prozent.

Moodys markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 85.29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch