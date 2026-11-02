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02.11.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Moodys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Moodys von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Moodys-Investment verdienen können.
Vor 5 Jahren wurde das Moodys-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Moodys-Aktie an diesem Tag bei 390.70 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Moodys-Aktie investierten, hätten nun 0.256 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 126.42 USD, da sich der Wert eines Moodys-Papiers am 30.10.2026 auf 493.91 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 26.42 Prozent.
Moodys markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 85.29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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