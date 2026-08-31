Moody's Aktie 1130337 / US6153691059
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31.08.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Moodys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Moodys von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Moodys-Aktien gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurde die Moodys-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Moodys-Anteile an diesem Tag 336.80 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Moodys-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.297 Moodys-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.08.2026 gerechnet (514.95 USD), wäre die Investition nun 152.89 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 52.89 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Moodys bezifferte sich zuletzt auf 89.27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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