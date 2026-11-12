S&P 500-Wert Monster Beverage-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Monster Beverage-Investment von vor einem Jahr verdient

Monster Beverage-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Monster Beverage-Papier an diesem Tag bei 35.24 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 28.377 Monster Beverage-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’288.31 USD, da sich der Wert eines Monster Beverage-Anteils am 11.11.2026 auf 45.40 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 1’288.31 USD, was einer positiven Performance von 28.83 Prozent entspricht.

Der Monster Beverage-Wert an der Börse wurde auf 88.71 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch