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|Profitables Monster Beverage-Investment?
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22.10.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Monster Beverage-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Monster Beverage-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren Monster Beverage-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Am 22.10.2023 wurde das Monster Beverage-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 24.99 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Monster Beverage-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 40.016 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 21.10.2026 1’865.95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 46.63 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 86.59 Prozent erhöht.
Monster Beverage erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 91.81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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