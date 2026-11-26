|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Performance im Blick
|
26.11.2026 16:02:17
S&P 500-Wert Monster Beverage-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Monster Beverage-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Monster Beverage-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Am 26.11.2021 wurden Monster Beverage-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 21.76 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Monster Beverage-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.595 Monster Beverage-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 195.75 USD, da sich der Wert eines Monster Beverage-Anteils am 25.11.2026 auf 42.60 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 95.75 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Monster Beverage belief sich jüngst auf 82.62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Monster Beverage Corp
|
26.11.26
|S&P 500-Wert Monster Beverage-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Monster Beverage-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 stürmt letztendlich vor (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 liegt deutlich im Plus (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 klettert am Montagmittag kräftig (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 notiert zum Handelsstart deutlich im Plus (finanzen.ch)
|
19.11.26
|S&P 500-Titel Monster Beverage-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Monster Beverage von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
12.11.26
|S&P 500-Wert Monster Beverage-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Monster Beverage-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 steigt (finanzen.ch)
Analysen zu Monster Beverage Corp
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Monster Beverage am 26.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- SMI und DAX schliessen deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit deutlichen Aufschlägen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.