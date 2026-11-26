Am 26.11.2021 wurden Monster Beverage-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 21.76 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Monster Beverage-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.595 Monster Beverage-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 195.75 USD, da sich der Wert eines Monster Beverage-Anteils am 25.11.2026 auf 42.60 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 95.75 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Monster Beverage belief sich jüngst auf 82.62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch