S&P 500-Wert Monster Beverage-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Monster Beverage-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Monster Beverage-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Monster Beverage-Aktie bei 13.43 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Monster Beverage-Aktie investiert, befänden sich nun 7.445 Monster Beverage-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 12.08.2026 auf 45.98 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 342.33 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 242.33 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Monster Beverage zuletzt 89.33 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch