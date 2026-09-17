S&P 500-Wert Monster Beverage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Monster Beverage von vor einem Jahr abgeworfen

Monster Beverage-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 33.26 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 10’000 USD in die Monster Beverage-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 300.661 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 16.09.2026 13’400.48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 44.57 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 34.00 Prozent erhöht.

Monster Beverage wurde am Markt mit 87.48 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch