Monster Beverage Aktie 28524330 / US61174X1090
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06.08.2026 16:02:29
S&P 500-Wert Monster Beverage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Monster Beverage von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Monster Beverage-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 5 Jahren wurden Monster Beverage-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 48.49 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 206.249 Monster Beverage-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 05.08.2026 auf 94.46 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19’482.31 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 94.82 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Monster Beverage belief sich zuletzt auf 92.08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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